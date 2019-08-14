МЧС ожидает новую волну паводка в Хабаровском крае. События дня. ФАН-ТВ

Смертельное ДТП в Дагестане Очередная трагедия развернулась на российских дорогах. Четыре человека погибли, еще трое пострадали в Дагестане после столкновения машин Lada Priora и ВАЗ-2114. Состояние одного из пассажиров оценивается как критическое. Авария произошла в ночь на 14 августа недалеко от села Алмало Кумторкалинского района. По предварительным данным, водитель Lada выехал на встречку, после чего от лобового удара обе машины практически «смяло». Известно, что травмы получили двое маленьких детей. На место ДТП выехало начальство регионального МВД, выясняются все детали инцидента.

Новый паводок в Хабаровском крае Дальний Восток готовится к новой волне паводка. МЧС усиливает мониторинг в Хабаровском крае из-за прогнозов синоптиков. Ожидается, что в ближайшее время регион накроет сильными дождями — их принесут тайфуны «Лекима» и «Кроса», а уровень воды в Амуре превысит критическую отметку. В зону подтопления могут попасть 470 домов и 43 населенных пункта. Глава МЧС Евгений Зиничев отметил, что к потенциальному бедствию экстренные службы готовились заранее, и за последний месяц уже провели большую работу. Главная задача тоже обозначена: не допустить гибели людей.

Володин уличил Зеленского в популизме «Абсолютный популизм». Именно так спикер российской Госдумы Вячеслав Володин назвал решение президента Украины Владимира Зеленского об упрощенном гражданстве Незалежной для наших сограждан. Правда, выдавать его будут не всем, а, исходя из размытой формулировки, лишь тем, кого преследуют в России по политическим мотивам. Володин посчитал, что эта «лазейка» выгодна преступникам, желающим получить убежище в другой стране. Более того, он отметил, что за указом Зеленского, очевидно, стоят «западные партнеры», в частности США, которым содержание таких «новобранцев» попросту невыгодно.