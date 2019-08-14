Бурджанадзе назвала заниженной в 10 раз оценку ущерба от потери турпотока из РФ

Тбилиси, 14 августа. Оценка со стороны грузинских властей о денежных потерях туристической сферы в результате сокращения туристического потока из РФ занижена более чем в десять раз. Об этом заявила экс-спикер парламента республики, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе.

Ранее грузинский премьер Мамука Бахтадзе заявил, что туристический бизнес Грузии в прошлом месяце потерял до 60 миллионов долларов из-за решения России прервать прямое авиационное сообщение.

По мнению Бурджанадзе, 60 миллионов — это очень уменьшенная цифра, передает НСН.

«Все эксперты говорили об ущербе в десять раз больше, примерно в 700 миллионов. И об этом говорит очень многое», — заявила политик.

Как сообщала «Газета.Ru», Тбилиси в конце июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Агрессивно настроенные радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. На фоне этих событий президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим фирмам не продавать путевки в эту страну.