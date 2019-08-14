Врачи рассказали о безопасном для здоровья количестве меда

Москва, 14 августа. Врачи предупредили, что польза от меда значительно преувеличена, и рассказали о безопасном для здоровья количестве продукта. Экспертным мнением поделился профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов.

«Без вреда максимум две столовые ложки. Употреблять его лучше в первой половине дня и при этом вести активный образ жизни», — цитирует Буеверова РИА Новости.

Врач напомнил, что в меде содержатся препятствующие окислению клеток антиоксиданты, источник энергии — фруктоза и витамины.

Но, по мнению врача-диетолога, терапевта Елены Тихомировой, польза продукта во много преувеличена. Мед будет полезным, если съедать его в больших количествах. Но из-за высокого содержания углеводов продукт является калорийным, и употреблять его нужно дозированно.

Эксперты сходятся во мнении, что выбирать следует мед в сотах, как гарантированно качественный и натуральный продукт.

Мед не рекомендуется употреблять при ожирении или аллергии на цветы или пчелиный яд, подчеркнула диетолог. По словам Буеверова опасным для здоровья бывает сочетание меда и алкоголя. В большом количестве медовуха может привести к жировым изменениям печени, что в итоге способно вызвать развитие цирроза.

«Все дело, конечно, в регулярности и объеме. Если человек выпил бокал в месяц, то ничего с ним не будет, а если употреблять регулярно, то это существенно ускоряет риск изменений в печени, вплоть до цирроза», — заявил врач.

Ранее Газета.ru сообщила, что Минздрав рекомендовал россиянам заменить в рационе сахар на мед или сухофрукты. Мясо эксперты советуют заменять рыбой и птицей.