США обсуждают с союзниками возможность развертывания новых ракет в АТР

Вашингтон, 14 августа. Соединенные Штаты обсуждают с соратниками возможность развертывания ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

Она отметила, что лидеры государств региона сами решат, желают ли они, чтобы на их территории разместили такие американские вооружения.

«Принимать решение на этот счет — это суверенное право глав данных государств», — передает ее слова информационное агентство Associated Press.

Кроме того, по ее словам, единомышленники Америки «позитивно отреагировали» на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По словам заместителя главы дипломатического ведомства США, американские власти рассчитывают, что Китай и Россия примут участие в консультациях по новым договоренностям в области контроля над вооружениями.

«Мы призываем Пекин присоединиться к переговорному процессу», — указала дипломат.

Внешнеполитическое ведомство России 2 августа сообщило, что по инициативе Вашингтона прекращено действие ДРСМД. Американцы свое решение объяснили отказом России выполнить ультимативное требование ликвидировать новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению США и их соратников по Североатлантическому альянсу, нарушают положения ДРСМД. Российская сторона категорически отвергала эти обвинения, заявляя, что технические параметры этих ракет находятся в нормах разрешенных договором параметров.