ЦБ сообщил, что рынок труда в России недосчитался полумиллиона предпенсионеров

Москва, 14 августа. В Центральном банке считают, что из-за людей предпенсионного возраста в России с начала года снижается количество занятых.

«Экономисты регулятора объясняют этот факт демографическими причинами, а также экономической ситуацией, повлекшей уменьшение спроса на рабочую силу», — сообщает издание «Известия».

В ЦБ отмечают, что в первом квартале текущего года по сравнению с последним кварталом 2018-го в России зафиксировано снижение занятого населения — с почти 72,5 млн человек до 71,3 млн человек.

«Значительное снижение доли экономически активного населения произошло за счет предпенсионеров (50–54 года) и людей «младшего» пенсионного возраста (55–59 лет)», — говорится в аналитических материалах.

Проще говоря, как ранее сообщала Федеральная служба государственной статистики, в первом случае рынок труда в России не досчитался почти полмиллиона человек (если быть точным — 476 тысяч), во втором — 129 тысяч человек.

«К решению не оставаться на рынке труда некоторых работников пенсионного возраста может подталкивать и снижение спроса на рабочую силу из-за текущего временного замедления роста экономики», — отметили в Центральном банке.

Однако, как также отметили в ЦБ РФ, у ситуации есть и другие причины, что доказывается поведением пенсионеров старше 60 лет: их стало больше примерно на 450 тысяч, но занятость в этой группе повысилась всего на 50 тыс. человек.

Как напоминает «Газета.ru», почти 150 тысяч россиян обратились за подтверждением статуса предпенсионера с начала этого года. Как рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, 37 тысяч человек обратились с заявлением о получении статуса предпенсионера через личный кабинет. Еще 109 тысяч подали документы непосредственно в отделениях Пенсионного фонда.