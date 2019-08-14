Трамп заявил, что США могут выйти из ВТО

Вашингтон, 14 августа. США выйдут из Всемирной торговой организации (ВТО), если это потребуется. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Американский лидер считает, что благодаря правилам ВТО другие страны «пользуются» Штатами для собственного обогащения. По его словам, в Китае увеличился рост промышленности после вступления в организацию. Трамп отметил, что Пекин и США находятся в состоянии торговой войны.

Ранее американский президент заявил, что необходимо реформировать ВТО. В пресс-службе главы Белого дома подчеркнули, что Трамп поручил рассмотреть вопрос о возможном реформировании организации.

«Когда самые богатые экономики претендуют на статус развивающихся стран, они наносят ущерб не только другим развитым странам, но и экономикам, которые действительно требуют особого и дифференцированного режима», — сообщает в меморандуме президента США.

В документе подчеркивается, что реформирование международных экономических институтов является проблемой всех стран, участвующих в мировом рынке.

Ранее министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс заявил, что ВТО ждет системный кризис. По его словам, это произойдет, если в организации не предпримут борьбу с торговыми войнами и протекционизмом. Фокс считает, что организация сталкивается с самыми большими проблемами с момента своего создания.

«Необходимо принять срочные и решительные меры для защиты глобальной торговой системы, какой мы ее знаем», — предупредил Фокс.

Ранее глава КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости обеспечения сохранности многосторонней торговой системы с ВТО в основе, сообщает телеканал «360».

Как сообщает «Газета.ru», в Вашингтоне заявили, что планируют помешать предоставлению послаблений в рамках ВТО для развивающихся стран, в том числе Китая.