Около двух тысяч зенитчиков подняли по тревоге в Хабаровском крае

Хабаровск, 14 августа. Около двух тысяч зенитчиков подняли в Хабаровском крае по тревоге из-за учений в Бурятии. Об этом в среду сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

«Зенитчики соединения войск ПВО округа в Хабаровском крае подняты по тревоге в рамках проверки боевой готовности», — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

По тревоге поднято около двух тысяч военнослужащих. В районы сосредоточения перебазировались около 150 единиц техники, в том числе расчеты ЗРПК «Панцирь», а также комплексов С-300 и С-400.

Военные прибудут в Бурятию на специализированный полигон Телемба. В первой половине сентября им предстоит выполнить боевые пуски ракет. На Телембе зенитчики обустроят полевой лагерь, организуют систему управления дивизионами, замаскируют технику и заступят на боевое дежурство.

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