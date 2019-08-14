Пригожин прокомментировал видео Бузовой про блокадников

Москва, 14 августа. Скандальный ролик Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда, прокомментировал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Размышлениями на тему российский деятель шоу-бизнеса поделился в интервью изданию «Вечерняя Москва», отметив, что таким образом «светская львица» просто-напросто пытается привлечь к себе внимание.

«Мы живем немного в другой атмосфере, и комментировать то, что там Бузова облизывает и что при этом говорит – бред», — заявил Пригожин, отвечая на вопрос журналиста.

«Она это делает, чтобы на нее обращали внимание. Как маленькие дети выпендриваются, для того чтобы их заметили — вот из той же серии», — резюмировал российский музыкальный продюсер.

Напомним, что накануне Ольга Бузова разместила видео у себя в Instagram, на котором после приема пищи облизывает тарелку и, смеясь, сравнивает себя с блокадниками.

Комментируя выходку блогерши, член экспертного совета при Государственной думе по развитию информационного общества и СМИ, Вадим Манукян посоветовал Бузовой все-таки иногда «включать тормоза».

«Ее главная проблема, что у нее порой отсутствуют тормоза, и она абсолютно не понимает, что уместно говорить в определенной ситуации, а что нет», — отметил блогер в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

При этом, как сообщает «Газета.ru», мать Бузовой Ирина встала на сторону дочери, подчеркнув, что бабушка Ольги пережила блокаду, а привычка облизывать тарелки «передается в генах».