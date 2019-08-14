Актриса Екатерина Шпица рассказала о своей лучшей детской подруге

Москва, 14 августа. Российская актриса Екатерина Шпица написала в социальной сети, что ее лучшей подругой детства была троюродная сестра по имени Рита.

Размышлениями на тему артистка поделилась с подписчиками в Instagram, отметив, что со своей родной сестрой, которая старше ее на 13 лет, по-настоящему подружилась после того, как стала взрослой.

«Поэтому все бремя сестринства легло на Риткины , троюродной сестры плечи. Почему бремя? А потому что вот эти девушки/ женщины (кому как больше нравится) с фотографии когда-то нещадно лупили друг друга пластмассовыми пупсами», — написала под фото с подругой детства Екатерина.

«Мы редко дрались, чаще предпочитали, задыхаясь от едва сдерживаемого смеха, вырубить друг друга столкновением в темноте комнаты. Вот так: выключаете свет, встаете в разных концах комнаты, обязательно спиной друг другу, а потом разгоняетесь, локация пятой точкой (ею ударяться не больно, если что), ну и топите до заднебамперного столкновения, если, конечно, добежите, потому что от смеха можно было не ровен час описаться», — продолжила делиться воспоминаниями Шпица.

Подписчики актрисы не оставили без внимания этот пост с воспоминаниями, поставив около 17 тысяч лайков под ним, а также написав множество комментариев.

«Катюша, я, наверное, уже не первая, говорю — Вам надо писать книги!!! С удовольствием буду читать, как сейчас читаю Ваши рассказы!!! Захватывает и хочется продолжения!!! Просто замечательно!!!» — отметила smolena6208.

«Катерина, спасибо большое вам за интереснейшие публикации!!! С удовольствием вспомнила свое детство и чай через нос, только мы это делали с подругой… С нетерпением жду новых историй!!!» — написала evgcib_0407.

«Очень добрый и сердечный текст! И слог профессиональный! Пиши! Это тебя прокормит», — дал совет brytalsport.

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