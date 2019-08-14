Врач считает, что четырехдневная рабочая неделя увеличит число невротических расстройств

Москва, 14 августа. Медики уверены, что четырехдневная рабочая неделя отрицательно скажется на здоровье россиян, поскольку в стране станет больше невротических расстройств, а также вырастет число людей с ожирением.

По словам врача-терапевта Елены Тихомировой, большинство людей в свободное время будут посвящать себя безделью, лишь 5% будут заниматься саморазвитием, а также пойдут в спортзал. Доктор полагает, что из-за этого увеличится количество людей с ожирением. Если у человека, который занят любимой работой, появится на один выходной больше, это может привести к увеличению страхов, фобий и неврозов, поскольку он будет думать, что что-то не так и ждать и подвоха, считает Тихомирова.

По ее словам, четырехдневная рабочая неделя также не снизит количество случаев заболевания гриппом. Врач напомнила, что люди заражаются в непроветриваемых помещениях, среди которых автобусы, маршрутки или метро.

«Если человек не работает, он все равно куда-то выходит», — заявила Тихомирова.

Психиатр Лев Пережогин в беседе с РИА Новости затруднился точно сказать, как изменение рабочей недели повлияет на психологию человека. По его словам, положительно воспримут изменения те из работников, кто занимается высококвалифицированным трудом, однако будут недовольны те, чья зарплата зависит не от качества выполняемой работы, а от ее количества.

В семье дополнительный выходной будет восприниматься положительно, если у супругов хорошие отношения.

«Представьте себе ситуацию: у вас появился лишний выходной и у вашего мужа, если вы любите друг друга, для вас это повод провести время вместе, сходить куда-то, семья счастлива, а если отношения плохие, то это лишний день для раздражения», — заявил Пережогин.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что четырехдневная рабочая неделя навредит здоровью россиян. По его словам, люди активно будут употреблять спиртные напитки в выходные дни, сообщает телеканал «360».

Как пишет «Газета.ru», доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева заявила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю необходимо учитывать производственные и кадровые риски.