В офисе Зеленского не объяснили заявление об обстреле ВСУ домов в Донбассе

Киев, 14 августа. В офисе президента Украины не объяснили заявление пресс-секретаря Владимира Зеленского о том, что ВСУ допускают обстрел гражданских объектов на востоке страны.

Как сообщает ТАСС, таким образом сказанные ранее слова Юлии Мендель, которыми заинтересовалась генеральная прокуратура Украины, остались не подтвержденными и не опровергнутыми.

«По результатам рассмотрения обращения от 3 июля 2019 года о предоставлении официальной информации сообщаем, что в офисе президента запрашиваемая информация отсутствует», — говорится в документе, который был опубликован одним из местных СМИ.

К слову, заявление пресс-секретаря украинского лидера датируются 7 июня, когда Мендель в эфире телеканала «1+1» заявила, что ВСУ, отвечая якобы «на провокации», обстреливают мирных граждан, проживающих в Донбассе.

«Очень часто украинские военные попадают на провокации, после чего начинаются обстрелы жилых домов. Таким образом, гибнут наши люди, наши украинцы», — сказала в начале лета Юлия Мендель.

Добавим, что главное украинское надзорное ведомство также интересует, можно ли назвать высказывание пресс-секретаря украинского президента публичным выступлением, или женщина просто выражала свою частную позицию.

Как напоминает «Газета.ru», на минувшей неделе руководитель пресс-службы Народной милиции Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов рассказал о появлении в Донбассе украинских снайперов.

По словам представителя НМ ДНР, командование украинской операции объединенных сил направило группу снайперов к линии разграничения, разрешив им стрелять в мирных жителей и военнослужащих в нарушение достигнутого ранее перемирия.