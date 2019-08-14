Праздник для детей-сирот организовали в сирийской провинции Эль-Кунейтра

Дамаск, 14 августа. Власти провинции Эль-Кунейтра вместе с волонтерами организовали праздник для детей погибших сирийских военнослужащих. Об этом журналистам рассказал заместитель губернатора провинции Хусейн Исхарк.

«Праздник Курбан-байрам стал хорошим поводом собрать эти семьи. Тут дети погибших бойцов сирийской армии, полные сироты, дети тех, кто натерпелся от террористов, когда они контролировали юг страны, дети-инвалиды», — сообщил Хусейн Исхарк.

Праздник провели в местном дворце культуры. В нем участвовали психологи из фонда «Сердце Сирии». Руководитель организации Висам аль-Кубб отметил, что детей-сирот в Сирии принято отдавать близким родственникам. Но пережившие тяжелую психологическую травму ребята часто не идут на контакт, замыкаются в себе и плохо учатся.

Фонд «Сердце Сирии» организует прием психологов и проводит для сирот праздники, подчеркнул Висам аль-Кубб. По его словам, организация при необходимости старается оказывать ребятам медицинскую и материальную помощь.

Несмотря на постепенное восстановление мирной жизни ситуация в Сирии продолжает оставаться сложной. Ранее Газета.ru сообщила, что силы ПВО отразили нападение боевиков на российскую авиабазу «Хмеймим». В общей сложности военнослужащие уничтожили шесть беспилотников.