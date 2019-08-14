Митинги стали для «оппозиции» инструментом «политического беспредела», уверен политолог

Москва, 14 августа. Московская мэрия отказала «оппозиции» в проведении митинга 17 августа. Политолог Дмитрий Солонников считает, что «оппозиция» пытается устроить «политический беспредел» вместо того, чтобы попытаться прийти к компромиссу.

По его словам, власть и гражданское общество должны вести диалог между собой в рамках действующего законодательства. Политолог отметил, московская мэрия периодически предоставляет площадки для согласованных гражданских акций. Так у людей появляется возможность высказать мнение по острым вопросам.

Солонников подчеркнул, что «оппозиции» необходимо пользоваться возможностями проведения согласованных акций, действуя в соответствии с российским законодательством. Однако организаторы митингов злоупотребляют проведением мероприятий, что указывает на провокационный характер их действий, подчеркнул эксперт.

«Одно дело высказаться и пытаться установить конструктивный диалог между властью и гражданским обществом, другое – устраивать постоянные провокации», — заявил Солонников в беседе с «ПолитРоссией».

Он напомнил, что в российской столице живет множество людей, которые не поддерживают митинги, а проведение этих мероприятий создает проблемы для жителей города. Солонников считает, что «оппозиция» не стремится к поиску компромиса, пытаясь лишь «раскачать ситуацию» перед выборами в Мосгордуму.

«Они хотят, чтобы выборы можно было опротестовать, чтобы к единому дню голосования напряженность была достаточна для выведения максимального количества людей на улицы 8 или 9 сентября с лозунгами не признавать результаты», — считает эксперт.

Политолог подчеркнул, что московским властям необходимо не допустить «политического беспредела», который может образоваться.

Ранее в Москве прошли незаконные митинги «оппозиции», которые переросли в массовые беспорядки. Они прошли в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, в документах которых были обнаружены массовые фальсификации. Так, сторонница Алексея Навального Любовь Соболь подала подписные листы, в которых были обнаружены подписи мертвых людей. Ранее в Москве обнаружили офис, сотрудники которого подделывали подписи в пользу Соболь.