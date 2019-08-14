Полицейский автомобиль сбил пешехода на западе Лондона

Лондон, 14 августа. Полицейский автомобиль сбил женщину в западной части британской столицы. Об этом сообщает местная радиостанция LBC.

Наезд на пешехода произошел около 21.55 (23.55 по московскому времени). С места ДТП пострадавшую доставили в больницу. Другие подробности происшествия не сообщаются.

Ранее Газета.ru сообщила, что в результате ДТП на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин в Краснодарском крае погибли пять человек, в том числе один ребенок. Травмы получили шесть человек. Двоих пострадавших доставили в больницу силы санавиации.