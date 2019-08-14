На Украине пожаловались на хорошее отношение грузин к россиянам

Киев, 14 августа. Украинского журналиста Кирилла Сазонова удивило хорошее отношение граждан Грузии к россиянам.

Размышлениями на тему работник киевских СМИ, а также по совместительству политолог, поделился со своими читателями в Facebook, рассказав о недавней поездке в Батуми.

Сазонов, кроме впечатлений от посещения грузинского курорта, плюсах и минусах нахождения в республике, не мог не задеть тему отношения местного населения к гражданам России.

«Отношение к русским — лояльное. Я не могу понять почему?! Как мне заявил таксист – зря Михаил Саакашвили начал войну», — написал украинский журналист свои впечатления от общения с местным населением.

«Восьмого числа в годовщину начала войны русские приезжают на пляж, их кормят в кафе и никто не гоняет. Как? Честно, для меня это необъяснимый феномен», — также отметил Сазонов.

Как напоминает «Газета.ru», тогдашние власти Грузии в ночь на 8 августа 2008 года обстреляли из «Градов» Южную Осетию, а грузинские войска атаковали республику и разрушили часть Цхинвала.

Российская Федерация, защищая жителей республики, многие из которых приняли гражданство РФ, в течение пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона, а позднее признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии.

Добавим, что с 8 июля 2019 года, после очередной антироссийской истерии со стороны оппозиции в Тбилиси, Россия прервала с Грузией авиасообщение. В течение месяца поток российских туристов в страну уменьшился более чем на две трети.