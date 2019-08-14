Генерал ФСБ объяснил, что мэрия Москвы отказала в митинге ради безопасности горожан

Москва,14 августа. Московская мэрия отказала «оппозиции» в проведении митинга 17 августа. Это решение прокомментировал генерал-майор ФСБ в запасе, экс-руководитель Управления правительственной информации РФ Александр Михайлов.

По его словам, столичные власти правильно поступили, поскольку организаторы митинга не могут обеспечить порядок даже локально.

Эксперт высказал мнение, что «оппозиция» продолжит призывать людей выходить на несанкционированные акции, поскольку организаторы митингов «ничего другого не умеют». Михайлов подчеркнул, что странно употреблять применительно к этим людям определение «оппозиционер».

«Оппозиционер – это человек, который выступает не просто против действий правительства, но и имеет свою программу. У этих ребят ничего нет, ни программы, ни действий», — подчеркнул генерал-майор ФСБ в запасе.

По его словам, для «оппозиции» результат — ничто, а процесс — все.

Напомним, в Москве с конца июля проходят несанкционированные митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Так, незаконные акции, которые переросли в массовые беспорядки, прошли 27 июля и 3 августа. 10 августа в Москве прошел согласованный митинг-концерт, однако после него провокаторы попытались устроить беспорядки. «Оппозиция» пыталась получить разрешение на митинг 17 августа, однако в мэрии им было отказано. Минимальный срок для подачи документов — за десять дней до начала мероприятия, заявка был подана за девять дней.

Отметим, что незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму провалили подписную кампанию. В их документах были обнаружены массовые нарушения, а у Любови Соболь в подписях нашли автографы мертвых людей. Кроме того, полицейские обнаружили в столице офис по подделке подписей. Его сотрудники «рисовали» автографы в поддержку Любови Соболь.