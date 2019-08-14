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Музыканту Дельфину вызвали скорую во время записи в студии

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Музыканту Дельфину вызвали скорую во время записи в студии

Москва, 14 августа. Известный под псевдонимом Дельфин музыкант Андрей Лысиков почувствовал недомогание во время работы в студии звукозаписи.

Музыкант потерял сознание, по предварительным данным у Лысикова поднялось давление. Коллеги вызвали ему скорую помощь. Прибывшие медики предложили музыканту отправиться в больницу, но тот отказался, сообщила Газета.ru.

Менеджер исполнителя Владимир Тепляков отметил, что состояние Лысикова уже нормализовалось.

«Сейчас уже все хорошо, повода для беспокойства нет. Андрей продолжает работать, записывает новые пластинки», — заявил представитель певца.

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Источник: Пятый канал
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