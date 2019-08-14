Госдума предложила запретить эксплуатацию старых автомобилей

Москва, 14 августа. Комитет Госдумы РФ по промышленности предложил запретить эксплуатировать транспортные средства, которые достигли «придельного срока эксплуатации». Об этом сообщает «Коммерсант».

По данными издания, зампред комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Когогина направила письма в Минпромторг РФ и Минтранс РФ. Этим ведомствам предлагается проработать законодательный механизм запрета «автомототранспортных средств, достигших придельных сроков эксплуатации». При этом из документа непонятно, о каких автомобилях идет речь.

В Минпромторге заявили, что вывод старой техники должен осуществляться за счет мер «экономического, организационного и технического регулирования». В ведомстве также подчеркнули, что необходимо стимулировать владельцев на приобретение «нового, экологически чистого подвижного состава».

Автопроизводители поддержали идею депутатов. Так, в ПАО «Соллерс» заявили, что ключевой проблемой российского авторынка является высокая доля устаревших транспортных средств. Кроме того, темпы обновления автопарка в РФ — низкие. Представитель группы ГАЗ заявил, что введение такой меры назрело из-за смертности на дорогах, поскольку выход из строя узлов старой техники намного выше независимо от марки и страны производителя автомобилей.

Отметим, что исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов считает, что такой запрет можно установить только для коммерческого транспорта, при этом для частных автомобилей такая идея сложно реализуема.

Напомним, эксперты выяснили, что среднестатистическая семья в России должна откладывать деньги на протяжении девяти месяцев, чтобы купить подержанный автомобиль, сообщает телеканал «360».

Как сообщает «Газета.ru», ранее специалисты сравнили расценки такси и стоимость эксплуатации личного транспорта в России.