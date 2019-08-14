Китай отказал двум кораблям ВМС США во входе в порт Гонконга

Вашингтон, 14 августа. Руководство КНР отклонило запрос американской стороны о заходе двух кораблей ВМС США в порт Гонконга. Об этом во вторник со ссылкой на источник в Соединенных Штатах сообщило агентство Reuters.

В издании уточнили, что разрешение на вход в порт Гонконга в августе запрашивал десантный корабль-док Green Bay, посетить остров в сентябре должен был американский ракетный крейсер Lake Erie. Китайские власти не сообщили причину отказа.

В Гонконге два месяца назад начались массовые протесты против предложенного местными властями законопроекта, который касается механизмов выдачи в материковый Китай для судебного преследования подозреваемых в нарушении законов КНР или объявленных в розыск лиц.

Глава местной администрации Кэрри Лам под давлением общественности сняла законопроект с повестки дня. Но начавшиеся антиправительственные протесты это не остановило.

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила в понедельник, что китайские власти выступают против действий политиков и дипломатов США, которые вмешивающихся во внутренние дела КНР и поддерживают контакты с гонконгской оппозицией. Заявление прозвучало на фоне сообщений о встрече сотрудницы американского генконсульства в Гонконге Джули Иде с участниками антиправительственных протестов.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что китайские власти стягивают к границе с Гонконгом войска, сообщила Газета.ru. Глава Белого дома сослался на данные разведки и призвал всех сохранять спокойствие и оставаться в безопасности.