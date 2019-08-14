Москва, 14 августа. Телезвезда Алена Водонаева и бизнесмен Алексей Малакеев решили перевести восьмилетнего сына Богдана на домашнее обучение. Об этом звездная мама рассказала в соцсети Instagram.

Сын Водонаевой в этом году перейдет в третий класс, но продолжит обучение на дому. Решение, по словам телезвезды, далось не просто. Водонаева объяснила, почему больше не отдаст сына учиться в школе, тем, что не может контролировать, с детьми из каких семей общается ее сын в учебном заведении.

Телезвезда также высказалась о системе образования в России. По ее словам, имеет место «колоссальная растрата ценного времени».

«Понимаю, что не вымерли еще на земле люди, проводящие параллель школы с социализацией. Им отвечу сразу. Социализация и общение со сверстниками бывает не только в школе. Кстати, этот вопрос для меня тоже не на последнем месте. Я хочу формировать круг общения моего сына. Отдавая ребенка в те или иные секции/кружки, я понимаю, дети из каких семей (воспитание, образование, интересы) там учатся. В школе я это не контролирую», — написала Водонаева.

Телезвезда отметила, что не имеет претензий к школе, в которой учился Богдан, и в образовательном учреждении работают замечательные директор и классный руководитель. Тем не менее Вдоноаева сравнивает школу с русской рулеткой. Телезвезда подчеркнула, что ее личный опыт обучения был негативным.

«И мне лично она не дала ничего, кроме комплексов», — написала звезда.

Водонаева сообщила, что уже нашла для Богдана преподавателя начальных классов. Кроме того, с мальчиком четыре раза в неделю будет заниматься репетитор по английскому языку.

Ранее Газета.ru сообщила, что Водонаева решила расторгнуть брак с музыкантом Алексеем Косинусом. Комментируя разрыв, телезвезда отметила важность сохранения дружеских отношений и отметила, что не собирается выдавать тайны супруга.