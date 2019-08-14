Протесты в Гонконге и незаконные акции в Москве проводятся по одной схеме, уверен Стариков

Москва, 14 августа. Провокаторы в Москве и Гонконге работают по одной схеме. Такое мнение высказал писатель и публицист Николай Стариков.

По его словам, «оппозиции» необходимо проводить несогласованные мероприятия каждую неделю, чтобы предоставлять картинку для западных СМИ.

«Им нужны «узники совести», им нужны задержанные, им нужны поломанные человеческие судьбы. Потому что именно из тех, кого когда-то задержала полиция, в будущем будут коваться кадры новых революционеров», — заявил Стариков в беседе с «Политэкспертом».

Общественный деятель подчеркивает, что митинги проводятся ради протеста. По его словам, аналогичная ситуация происходит в Гонконге, где власти выполнили требования протестующих, отложив принятие закона об экстрадиции людей из Гонконга.

«Но они [протестующие в Гонконге] выдвигают новые требования: наказать полицейских, амнистировать всех задержанных организаторов погрома. Эти требования будут все время нарастать, чтобы эти беспорядки не заканчивались», — считает Николай Стариков.

По его словам, организаторов митингов не устраивают согласованные акции, поскольку необходимо провоцировать беспорядки. Публицист уверен, что провокаторы на митингах в Москве и Гонконге действуют по одной схеме. В СМИ появились фотографии высокопоставленного сотрудника посольства США Гонконге, которая встречалась с организаторами протестов.

Отметим, в Москве полиция задержала гражданку США Татьяну Бренник. Она якобы по счастливой случайности оказалась на акции, а затем в автозаке стала консультировать задержанных.

Напомним, оппозиция проводит в Москве митинги, большинство из которых не согласованы. Так, несанкционированные акции проходили 27 июля и 3 августа, они переросли в массовые беспорядки. Из-за действий «оппозиционеров» бизнес в столице понес убытки. Кроме того, после согласованного митинга 10 августа провокаторы пытались устроить беспорядки, они повредили припаркованные автомобили, а также кидали дымовые шашки на проезжую часть.

Отметим, что «оппозиционеры» пытались согласовать проведение митинга в столице 17 августа, однако им было отказано. Заявка была подана за девять дней до мероприятия, а по закону минимальный срок — десять дней.

Митинги проходят в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В их подписных листах были обнаружены многочисленные нарушения, кроме того, Любовь Соболь подала документы, в которых были подписи мертвых людей. Это неудивительно, так как ранее в Москве был найден офис, сотрудники которого «рисовали» подписи в пользу сторонницы Навального.