Вооруженный мужчина в Калифорнии напал на полицейских, один человек погиб

Сан-Франциско, 14 августа. В Калифорнии произошла очередная перестрелка, в которой погиб один полицейский. Еще двое были ранены, нападавшего правоохранителям удалось ликвидировать. Об этом сообщает местное управление полиции.

Инцидент со стрельбой произошел в городе Риверсайд, расположенном к востоку от Лос-Анджелеса. Как сообщается, полицейский остановил одну из машин, чтобы выполнить проверку. В ответ водитель достал ружье и вступил в перестрелку с водителем, нанеся ему многочисленные ранения. Полицейский скончался, но к нему на помощь прибыли трое коллег. Двое из трех прибывших полицейских получили ранения, один из них сейчас находится в критическом состоянии. Кроме того, были ранены двое мирных жителей.

На место происшествия прибыли значительные силы полиции, которые сумели ликвидировать нападавшего. Его личность уже установлена; известно, что речь идет о 49-летнем мужчине. Отмечается, что стрельба велась на оживленном шоссе, и пострадавших от стрельбы в теории могло быть намного больше. Так, Дженнифер Моктсума, ставшая очевидцем перестрелки, рассказала, что везла домой двух своих детей, когда переднее стекло ее машины пробила пуля. Ей и ее детям удалось спастись только благодаря помощи отставного морского пехотинца, который помог им укрыться, пишет газета «Известия».

Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей приводило мнение экспертов, которые предупредили, что Соединенные Штаты поразила невиданная эпидемия преступлений на почве ненависти, которая чревата опасным обострением политической ситуации. В последнее время США в буквальном смысле стали территорией страха: Америка бьет рекорды по числу преступлений на расовой и идеологической почве.

Подтверждением тому служат два недавних чудовищных эпизода со стрельбой, которые произошли 3 августа в течение 13 часов, унеся жизни более трех десятков человек. По мнению аналитиков, оба шутинга, так на американский манер иногда называют массовые расстрелы, имеют острую политическую окраску.