Мэрия Москвы отказала «оппозиции» в проведении митинга из-за серии недавних провокаций

Москва, 14 августа. Мэрия Москвы не согласовала митинг «оппозиции» 17 августа. Это решение прокомментировал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Журналист напомнил, что провокаторы уже пытались создать напряжение в столице. Кроме того, перекрытие любых транспортных участков внутри Садового кольца приносит большие неудобства жителям столицы. Коротченко подчеркнул, что в мэрии обязаны принимать это во внимание при принятии решений.

По его словам, попытки «оппозиции» проводить массовые акции, направленные на расшатывание политической системы для дестабилизации ситуации в Москве, превысили все допустимые приделы.

Коротченко подчеркнул, что «оппозиция» пытается раскачать общественно-политическую ситуацию в стране, постоянно нарушая законодательство. Журналист считает, что организаторы митингов изначально понимали, что их незаконные акции будут пресекаться. По его словам, «оппозиция» думает о «клинче с российскими органами власти», а не о выборах в Мосгордуму.

«Попытки устроить Майдан в Москве будут пресечены, это не в интересах общества и не в интересах государства, а все чисто политические вопросы, если кто-то чем-то не доволен, должны разрешаться через выборы и суд», — заявил Коротченко в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Журналист предложил создать в столице отдельную площадку для проведения митингов и проводить все мероприятия там.

«Москве нужен какой-то «гайд-парк», и очевидно, что надо решать данный вопрос законодательно, чтобы было место, где все желающие могут проводить мероприятия и где можно обеспечить безопасность, как митингующих, так и простых прохожих», — заявил Коротченко.

Напомним, что оппозиция проводит в Москве митинги, большинство из которых незаконно. Поводом для их проведения стал отказ в регистрации «независимым кандидатов» в Мосгордуму, среди которых Илья Яшин, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков и другие.

У них были найдены многочисленные нарушения в поданных для регистрации документах. Любовь Соболь представила документы, в которых были найдены подписи мертвых людей. Ранее в Москве была найдена фабрика по подделке подписей в пользу Соболь.

Отметим, что во время несогласованных митингов 27 июля и 3 августа произошли массовые беспорядки. Бизнес в столице понес серьезные убытки, московские автолюбители были вынуждены стоять в пробках из-за действий оппозиционеров. ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» подали иски к фигурантам уголовного дела о массовых беспорядках на сумму 12,5 млн рублей.