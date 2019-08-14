Бородина ответила на слухи о разводе с мужем

Москва, 14 августа. Телеведущая Ксения Бородина с иронией ответила на слухи о ее разводе с мужем Курбаном Омаровым. Причиной для сплетен послужило отсутствие совместных фотографий супругов в соцсетях.

Ведущая телепроекта «Дом-2» ежедневно публикует фотографии в Instagram. Ее поклонники обратили внимание, что в соцсети уже давно нет ни одного совместного снимка с супругом. Последнее фото появилось на странице после возвращения из семейного отпуска в Италии. По мнению подписчиков Бородиной, пара рассталась.

Телеведущая ответила на слухи довольно иронично. В сторис она опубликовала несколько коротких роликов с участием дочерей.

«Выставлю, пожалуй, детей, а то вдруг завтра напишут, что я от них отказалась, потому что нет фото в соцсетях», — саркастично подписала кадры Бородина.

Омаров пока никак не отреагировал на домыслы поклонников его жены. При этом пользователи обращают внимание, что тот уже давно не публикует снимков своей супруги, а все фотографии сделаны вне их совместного дома.

Знакомые пары отрицают факт их расставания. Заместитель главного редактора журнала «Дом-2» Антон Беккужев сообщил Пятому каналу, что в отношениях Бородиной и Омарова все в порядке.

«Все эти слухи, которые появляются, даже не имеют никакой почвы под собой. Я даже не видел ни в одном каком-то желтом материале никаких реальных причин, которые могли бы заставить подумать о таком», — отметил Беккужев.

Журналист призвал фанатов не распускать слухи.