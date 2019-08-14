Снайпер «Азова» подорвался на фугасе в Донбассе

Луганск, 14 августа. Снайпер полка «Азов» Роман Романенко погиб в результате подрыва на фугасе в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба подразделения.

Носивший позывной «Бич» Романенко был профессиональным снайпером, отмечают в полку. Погибший был представлен к ордену «За мужество III степени» и неоднократно отмечен знаками отличий.

В Луганской Народной Республике (ЛНР) сообщили о подрыве группы украинских силовиков во время минирования участка возле линии соприкосновения. Инцидент произошел в районе населенного пункта Рассадки. В Луганске отметили, что украинская сторона обратилась к Народной милиции ЛНР с просьбой обеспечить условия, необходимые для эвакуации тел двух погибших военнослужащих Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Позже в ведомстве уточнили, что представителям гуманитарного проекта «Эвакуация 200» переданы останки погибшего Романа Романенко. В ЛНР также заявили, что украинские силовики открыли огонь по эвакуировавшим тело погибшего военнослужащим республики.

В Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) заявили, что украинское командование направило к линии разграничения снайперов, разрешив им стрелять по мирным жителям и военнослужащим в нарушение перемирия. Цели снайперы могут выбирать самостоятельно, ими могут стать все, кого те сочтут угрозой нацбезопасности Украины, сообщила Газета.ru.

Новый режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе 21 июля. Перемирие заключено 17 июля на встрече Контактной группы в Минске. Но украинские военные игнорируют его условия, проводя обстрелы позиций ДНР и ЛНР.

Военную операцию против Народных Республик Донбасса украинские власти начали в апреле 2014 года. Поводом послужило решение ЛНР и ДНР объявить о независимости от Киева, в котором в феврале 2014 года произошел госпереворот. Согласно данным ООН, за минувшие пять лет жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.