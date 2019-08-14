Facebook нанимала сотни подрядчиков, чтобы прослушивать голосовые сообщения пользователей

Вашингтон, 14 августа. Американская компания Facebook нанимала несколько сотен подрядчиков, которые занимались расшифровкой голосовых сообщений пользователей приложений корпорации. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные анонимные источники.

Как рассказали информанты агентства на условиях анонимности, поставленная Facebook задача просто потрясла внештатных работников, которых не стали ставить в известность о том, когда и при каких обстоятельствах были сделаны эти записи. Facebook просто потребовал расшифровать эти аудиофайлы.

«Они [работники] слушали разговоры пользователей, иногда вульгарного содержания, но не знали, зачем Facebook нуждается в их расшифровке», — сообщают источники Bloomberg.

Как объяснили в Facebook, корпорация действительно занималась расшифровкой аудио-сообщений, однако прекратила это делать около недели назад. По словам представителя компании, все пользователи, чьи сообщения были прослушаны, дали свое согласие на их расшифровку в приложении Messenger для Facebook. Таким образом, подрядчики компании проверяли правильность работы искусственного интеллекта, в чью задачу будет входить расшифровка голосовых сообщений.

По данным Bloomberg, Facebook не предупредил своих пользователей, что их сообщения будут прослушивать посторонние лица. Новостное агентство усомнилось в том, что корпорация соблюдает этические нормы при выполнении поставленных задач.

Напомним, что в конце июля один из подрядчиков Apple рассказал The Guardian о том, как Apple записывает конфиденциальные разговоры своих пользователей. Как сообщал RT, эти записи сопровождались пользовательскими данными с указанием местоположения, контактных данных и данных приложения. Это связано с тем, что Siri иногда срабатывает случайно. По словам подрядчика, достаточно комбинации звуков, похожих на команду Hey, Siri! (в России «Привет, Siri!»).