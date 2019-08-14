Boeing-777 экстренно приземлился в Нью-Йорке из-за потери детали 

Нью-Йорк, 14 августа. Самолет Boeing-777 авиакомпании China Eastern Airlines вернулся в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке из-за потери детали при взлете.

Как сообщает портал Airlive, рейс MU588 вылетел из Нью-Йорка 12 августа в 16.25 по местному времени (23.25 по московскому). Через три часа он вернулся в аэропорт вылета. При этом огласке инцидент придали только сейчас.

Судя по фотографии одного из пассажиров, на крыле самолета не хватает интерцептора — специального механизма, от которого зависит образование подъемной силы и сопротивления.

Перед тем, как приземлиться, самолет долго кружил над Нью-Йорков, вырабатывая топливо. В этот момент на борту находились порядка 300 пассажиров.

В минувший понедельник стало известно об авиаинциденте на Камчатке. Как сообщала «Газета.ру», самолет направлялся из села Тиличики в Петропавловск-Камчатский. На борту Ан-24 находились 30 пассажиров. В аэропорту прилета борт сел с треснувшим лобовым стеклом.