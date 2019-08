Серьезное ДТП произошло в Дагестане, четыре человека погибли

НЕ ВЫЕЗЖАЙТЕ НА ВСТРЕЧНУЮ ПОЛОСУ! ⠀ НЕ РИСКУЙТЕ ЖИЗНЯМИ, СВОИМИ И ЧУЖИМИ! ⠀ В АВАРИИ ПОСТРАЛАЛО ДВОЕ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ! ⠀ Примерно в 23:00 часа ночи, в районе села Алмало Кумторкалинского района, на федеральной автодороге «Кавказ», по предварительной информации автомашина "Приора" выехала на полосу встречного движения и допустила лобовое столкновение с автомашиной «ВАЗ-2114». ⠀ В результате аварии четыре человека погибло на месте, трое пострадало. Состояние одного из пострадавших - критическое. ⠀ Пострадавшие с различными телесными првреждениями доставлены в медицинское учреждение. Среди пострадавших также находятся двое несовершеннолетних детей. ⠀ На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Также на место дтп выехал начальник УГИБДД МВД по Республике Дагестан Александр Шалагин. ⠀ На данный момент по факту ДТП ведется сбор материала. ⠀ #МВДДагестан #полиция #ГИБДД05 #ДТП #встречка

