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Серьезное ДТП произошло в Дагестане, четыре человека погибли

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Серьезное ДТП произошло в Дагестане, четыре человека погибли

Махачкала, 14 августа. Lada Priora врезалась в ВАЗ-2114 на трассе в Дагестане, передает Федеральное агентство новостей со ссылкой на МВД по Республике Дагестан.

ДТП произошло 13 августа в 23.00 в районе села Алмало. По предварительным данным, водитель Lada по невыясненным пока обстоятельствам выехал на встречную полосу, где совершил столкновение  с другим отечественным автомобилем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НЕ ВЫЕЗЖАЙТЕ НА ВСТРЕЧНУЮ ПОЛОСУ! ⠀ НЕ РИСКУЙТЕ ЖИЗНЯМИ, СВОИМИ И ЧУЖИМИ! ⠀ В АВАРИИ ПОСТРАЛАЛО ДВОЕ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ! ⠀ Примерно в 23:00 часа ночи, в районе села Алмало Кумторкалинского района, на федеральной автодороге «Кавказ», по предварительной информации автомашина "Приора" выехала на полосу встречного движения и допустила лобовое столкновение с автомашиной «ВАЗ-2114». ⠀ В результате аварии четыре человека погибло на месте, трое пострадало. Состояние одного из пострадавших - критическое. ⠀ Пострадавшие с различными телесными првреждениями доставлены в медицинское учреждение. Среди пострадавших также находятся двое несовершеннолетних детей. ⠀ На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Также на место дтп выехал начальник УГИБДД МВД по Республике Дагестан Александр Шалагин. ⠀ На данный момент по факту ДТП ведется сбор материала. ⠀ #МВДДагестан #полиция #ГИБДД05 #ДТП #встречка

A post shared by МВД Дагестана (@mvd.dagestan) on

Четыре человека скончались на месте происшествия от полученных травм. Пострадали двое несовершеннолетних детей и один взрослый. Сообщается, что один из пострадавших находится в критическом состоянии.

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