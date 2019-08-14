Серьезное ДТП произошло в Дагестане, четыре человека погибли

Махачкала, 14 августа. Lada Priora врезалась в ВАЗ-2114 на трассе в Дагестане, передает Федеральное агентство новостей со ссылкой на МВД по Республике Дагестан.

ДТП произошло 13 августа в 23.00 в районе села Алмало. По предварительным данным, водитель Lada по невыясненным пока обстоятельствам выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с другим отечественным автомобилем.

Четыре человека скончались на месте происшествия от полученных травм. Пострадали двое несовершеннолетних детей и один взрослый. Сообщается, что один из пострадавших находится в критическом состоянии.