Эксперты оценили слова Трампа о ракете с ядерным двигателем

Вашингтон, 14 августа. США вряд ли ведут разработку ракет с ядерной силовой установкой, а президент Дональд Трамп просто не в курсе этого, считают эксперты.

В минувший понедельник глава Белого дома заявил, что США сделают выводы из происшествия испытании жидкостной реактивной двигательной в России. При этом он добавил, что у Вашингтона есть аналогичная более совершенная технология.

Позднее американские СМИ выдвинули предположение, что в Архангельской области могла взорваться ракета SSC-X-9 Skyfall (9М730 «Буревестник»). В Кремле призвали не ориентироваться на слухи, обсуждаемые прессой.

Исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл, комментируя заявление Трампа, выразил мнение, что «Соединенные Штаты не настолько глупы и безрассудны, чтобы ввязаться в разработку и испытания ядерной ракеты с ядерной силовой установкой».

«Такое оружие опасно, излишне и рискованно», — цитируют слова эксперта РИА Новости.

Ранее замглавы Пентагона Майкл Гриффин оставил без комментария заявление президента США о наличии у американцев технологий, аналогичных российской ракете с ядерной силовой установкой.

Напомним, на полигоне, расположенном в Архангельской области, произошел взрыв 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Погибли пять сотрудников Росатома. Согласно информации Росатома, инцидент произошел во время выполнения работ, связанных с техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке.

В понедельник стало известно, что научные сотрудники Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики Сарова, погибшие и пострадавшие в результате ЧП в Архангельской области, награждены орденами Мужества. Награды удостоены восемь человек, пятеро из них — посмертно, сообщает пресс-служба администрации Сарова.