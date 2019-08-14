Сенатор поддержал решение властей Москвы пресечь новые беспорядки «оппозиции» 17 августа

Москва, 14 августа. Целью митингов «оппозиции» в Москве является попытка расшатать ситуацию в России. Об этом заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.

По его словам, тема выборов в Мосгордуму является поводом, который необходим для организации массовых беспорядков. Сенатор подчеркнул, что возникшие проблемы с недопуском кандидатов необходимо решать через суд, однако «оппозиционеры» не занимаются этим.

«Митинги нужны только для того, чтобы попытаться расшатать ситуацию и дестабилизировать обстановку в Москве», — заявил Цеков в беседе с iReactor.

Сенатор поддержал решение московской мэрии, которая не согласовала митинг «оппозиции» 17 августа. Он подчеркнул, что ранее власти столицы предоставляли им площадки для проведения мероприятий, однако «все выходило за рамки с провокациями».

«Я думаю, что должен наступить такой этап, чтобы разрешения на митинги не выдавались. Я это решение поддерживаю», — заявил Цеков.

Напомним, что «оппозиция» проводит в Москве митинги, большинство из которых незаконны. Организаторами выступают незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Илья Яшин, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков и другие. В их подписных листах найдены многочисленные нарушения. В частности, Соболь предоставила документы с подписями мертвых людей. Ранее в Москве был найден офис, сотрудники которого «рисовали» подписи в пользу сторонницы Навального.

Ранее юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло призвал взыскать со скандального блогера Алексея Навального и Любови Соболь ущерб с проведения незаконных акций. Так, несогласованные митинги 27 июля и 3 августа переросли в массовые беспорядки. Владельцы ресторанов и кафе вынуждены были закрыть свои заведения в день проведения митингов. По предварительным данным, ущерб от действий «оппозиционеров» составил 106 млн рублей. ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» подали иски к фигурантам уголовного дела о массовых беспорядках. Их сумма составляет 12,5 млн рублей.