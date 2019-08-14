Украина не будет отправлять делегацию на ЧМ по боксу в Россию

Киев, 14 августа. Украинские боксеры будут вынуждены отправиться на чемпионат мира в Екатеринбург за свой счет, так как власти Украины отказались посылать в Россию официальную делегацию. Об этом заявила пресс-служба Федерации бокса Украины.

«Члены национальной команды Украины, которые принимали участие в Европейских играх, чемпионате Европы в Харькове, которые являются первыми-вторыми номерами сборной Украины, точно не примут участие, на чемпионате в России не будут», — сообщил руководитель пресс-службы Федерации бокса Украины Александра Подаваленко.

По его словам, Федерация бокса Украины не планирует отправлять официальную делегацию на чемпионат мира, который пройдет в Екатеринбурге. В то же время, Федерация не будет запрещать спортсменам приезжать на турнир за свой счет.

Это решение украинской Федерации бокса прокомментировали в Госдуме РФ. Как заявил Депутат ГД России Дмитрий Свищев, уже все, включая украинских спортсменов, устали от политических катаклизмов.

«Это уже не первый случай, когда их (украинских спортсменов – Прим. ФАН) выступление на территории России находится под угрозой», — заявил депутат в интервью RT.

Также он отметил, что его удивляет подобное решение украинской Федерации, поскольку подобные инциденты негативно сказываются на спортсменах в дальнейшем.

Напомним, что юбилейный, двадцатый чемпионат мира по боксу пройдет в Екатеринбурге в сентябре. На нем будут выступать почти все сильнейшие атлеты планеты.