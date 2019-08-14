Разоблачивший махинации Порошенко американец возвращается на Украину

Киев, 14 августа. Американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин, которому ранее был запрещен въезд на Украину, вернулся в страну.

Как сообщает телеканала «112 Украина», Кислин, заместитель бывшего мэра Нью-Йорка, а ныне личного адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, прибыл на Украину.

Ранее ему запретили въезд в страну, поскольку он смог разоблачить коррупционные схемы бывшего президента Петра Порошенко. В частности, американец указал, что в 2016 году Порошенко «лично разработал и внедрил» схему по закупке угля: по его словам, банда Порошенко получала по 100 долларов с каждой тонны угля. По итогам этой махинации, в офшоры было выведено порядка 8 млрд долларов.

Сообщниками, по словам Кислин, были генпрокурор, руководитель Службы безопасности, глава Национального антикоррупционного бюро, руководство Совета национальной безопасности и обороны и министры правительства.

Отметим, Государственное бюро расследований Украины ведет 11 уголовных дел, фигурантами которых являются экс-президент Украины, а также другие высокопоставленные лица страны. Порошенко обвиняют в государственной измене, коррупции, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением, а также в легализации преступных доходов. Одно из дел касается киевского завода «Кузница на Рыбальском», являющегося одним из самых крупных активов бывшего украинского лидера.

Ранее Порошенко заявил, что он готов дать показания с использованием полиграфа, но не в кабинете ГБР, а в эфире телеканала «Прямой», который им контролируется. Во вторник украинский суд разрешил допросить Порошенко в ГБР с применением детектора лжи.