Отказ мэрии Москвы в проведении митинга 17 августа справедлив, считает член ОП РФ

Москва, 14 августа. Мэрия Москвы оправданно отказала в согласовании митинга «оппозиции» в Москве, поскольку заявители подали заявку в неустановленный законом срок.

Член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло задается вопросом, что мешало подать заявку заранее в указанный законом срок. По его словам, «оппозиционеры» будут утверждать, что в проведении митинга отказали по «выдуманным причинам».

«В законе указано, значит нужно подавать, как указано», — заявил Ремесло в беседе с «Политикой сегодня».

Юрист считает, что безусловно найдутся люди, которые придут на незаконный митинг в субботу, однако их число будет значительно меньше, чем на согласованной акции 10 августа. Юрист подчеркнул, что численность митинга-концерта составила 20 тысяч. По его словам, на согласованную акцию» призывали музыканты и блогеры, однако в этот раз они останутся останутся в стороне.

«На эту акцию они не будут призывать, потому что в спецприемнике никому не хочется сидеть. Я думаю, что будет малочисленная акция», — заявил Ремесло.

Юрист подчеркнул, что протестная повестка в Москве исчерпала себя, поскольку «оппозиционеры» не предлагают ничего нового».

Напомним, ряд муниципальных депутатов отправили в мэрию Москвы заявку на проведения митинга 17 августа, однако она была подана за девять дней до начала акции, а минимальный установленный законом срок — десять дней.

С середины июля в Москве проходят митинги в поддержку «независимых» кандидатов в Мосгордуму, которым отказали из-за многочисленных фальсификаций в документах. Среди них, Илья Яшин, Константин Янкаускас, Любовь Соболь и другие.

Отметим, что в подписных листах Соболь обнаружили 14% брака, кроме того были найдены подписи мертвых людей. Ранее в Москве правоохранители обнаружили офис, сотрудники которого занимались рисовкой подписей в пользу Соболь.

Ранее директор Центра политического анализа Павел Данилин заявил, что сторонница Навального намеренно устроила провал кампании по сбору подписей, чтобы использовать отказ в регистрации в качестве повода для протестной активности.

Напомним, согласованный митинг на проспекте Сахарова 10 августа превратился в концерт. Для приглашения людей на мероприятие организаторы пригласили рэп-исполнителей, блогеров и других персон.