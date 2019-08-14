Определился соперник «Краснодара» в раунде плей-офф квалификации ЛЧ

Москва, 14 августа. Соперником ФК «Краснодар» в плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов сезона-2019/20 станет греческий «Олимпиакос».

В третьем отборочном раунде турнира греки по сумме двух матчей обыграли турецкий «Истанбул Башакшехир» со счетом 3:0.

«Краснодар» сыграет против «Олимпиакоса» 21 августа в Греции. Ответный матч в России состоится 27 августа. Победитель по сумме двух встреч выйдет в групповой раунд ЛЧ.

Как сообщалось ранее, «Краснодар» во вторник сенсационно победил «Порту» в ответном поединке третьего квалификационного раунда со счетом 3:2. Отметим, что это первая в истории российского клуба победа в рамках Лиги чемпионов.

Пресс-служба «Краснодара» сразу после победного матча опубликовала фотографию из раздевалки.