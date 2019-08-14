Постпред РФ при ООН дал резкий ответ на заявления британцев в ООН о крымчанах

Нью-Йорк, 14 августа. Иностранные державы не должны использовать международное гуманитарное право в качестве предмета политических манипуляций. С таким заявлением выступил исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совбеза.

В ходе заседания обсуждались проблемы международного гуманитарного права. Российский представитель выступил с речь сразу после постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс.

В своем выступлении та заявила, что украинские граждане, проживающие в Крыму, якобы не могут воспользоваться базовыми услугами. Также она утверждала, что народ Сирии якобы «голодает», так как в некоторые районы не допускается миссии Международного Красного Креста.

«Нередкие сейчас избирательные подходы и двойные стандарты сказываются на авторитете международного гуманитарного права. В этих условиях у многих, в зависимости от политических предпочтений, возникает соблазн раскрутить нарушения одних сторон и утаить преступления других», — резко ответил Полянский.

Он добавил, что нормы международного гуманитарного права нельзя использовать в качестве инструмента международных манипуляций. В качестве примера подобных манипуляций он привел речь представительницы Великобритании Карен Пирс.

Полянский напомнил, что на территории РФ, включая Крым, нет вооруженных конфликтов, и, следовательно, разговоры о международном гуманитарном праве в данном случае являются неуместными. Также он заявил, что США и Великобритания сознательно игнорируют проблемы с гуманитарным правом в Сирии.

Напомним, что Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией отдали свои голоса почти 100% жителей полуострова.

Позже президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что «вопрос Крыма закрыт окончательно» и не подлежит обсуждению.