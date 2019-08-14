Найден способ безнаказанно отдохнуть в течение рабочего дня

Москва, 14 августа. Пользователь сайта Reddit рассказал, как ему удалось выбить для себя еще один 30-минутный перерыв во время рабочего дня.

По словам мужчины, в компании, где он работает, религиозным сотрудникам выделяют время для молитв. Этой привилегией пользуется большинство подчиненных.

«Они уходят из офиса два или три раза в день по 10 минут на молитву, им платят столько же, но им не нужно отнимать время из обеденного перерыва», — посетовал пользователь.

Сам мужчина является атеистом, поэтому получить «паузу» для молитвы не мог. Чуть позже, указав начальнику на несправедливость, он потребовал выделить ему полчаса на медитацию. Босс пошел на встречу, и теперь мужчина ежедневно проводит полчаса для медитации в саду компании.

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Эксперты подчеркивают, что выгорание — следствие профессионального стресса.

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