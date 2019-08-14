Власти Москвы не позволили  «оппозиционерам» устроить массовые беспорядки 17 августа

Москва, 14 августа. Столичные власти не согласовали митинг «оппозиции», который она планировала провести 17 августа. Тем самым мэрия Москвы не позволила устроить в столице массовые беспорядки.

Президент АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Юрий Самонкин назвал позицию мэрии Москвы абсолютно правильной. Он напомнил, что оппозиционеры мешают москвичам, поскольку из-за протестных акций невозможно пройти по центру города. Из-за митингов страдают не только пешеходы, но и водители, которым акции «оппозиции» создают проблемы для движения транспорта.

Эксперт подчеркнул, что «терпение столичных властей лопнуло». По его словам, пойти на компромисс с «оппозицией» не получается из-за радикального настроя либералов. Он заявил, что все акции «оппозиции» заканчивались массовыми беспорядками.

«Я также надеюсь, что в эти выходные московские правоохранительные органы не допустят массовых беспорядков и будут пресекать действия провокаторов, если они будут», — заявил Самонкин в беседе с New Inform.

Напомним, в мэрию Москвы была подана заявка от нескольких муниципальных депутатов на проведение митинга по улицам Москвы в поддержку «независимых кандидатов» в Мосгордуму, которых не допустили до выборов из-за многочисленных фальсификаций.

Так, сторонница Алексея Навального Любовь Соболь подала документы, в которых были обнаружены подписи мертвых людей. Что неудивительно, поскольку в Москве ранее накрыли офис по подделке подписей в пользу Соболь.

Отметим, по закону заявку на митинг необходимо подавать минимум за десять дней до начала мероприятия, а в мэрию обратились за девять дней до начала акции.

С середины июля «оппозиция» проводит в столице митинги, большинство из которых были незаконными. 10 августа в Москве прошел согласованный митинг-концерт, однако после него провокаторы устроили беспорядки в столице. По пути к метро они бросали дымовые шашки, а также разбили припаркованные автомобили. Провокаторы были задержаны правоохранителями.