Путин провел встречу с детьми, которые прошли отбор в Академию хореографии Севастополя

Херсонес, 13 августа. В Херсонесе прошла встреча президента РФ Владимира Путина с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя, а также ее ректором Сергеем Полуниным, являющимся премьером Баварского национального балета. Встреча президента с детьми прошла во время антракта открытия III Международного фестиваля оперы и балета в Херсонесе.

В общении с президентом приняли участие двадцать учеников в возрасте 6-7 лет, которые прошли отбор в Академию. Кроме всего прочего, они сфотографировались с Путиным, а также взяли у него автограф. Дети долго не отпускали президента, проводив его до самой двери, а сам российский лидер на прощание обменялся рукопожатием с одним из начинающих танцоров. Перед одной из юных балерин российский президент даже опустился на колено и поцеловал ей руку.

Будущей приме: Путин опустился на колено и поцеловал руку юной балерине pic.twitter.com/SS2gamnfIT — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 13, 2019

Кроме того, Путин поинтересовался у Полунина, сможет ли он, несмотря на свой плотный график, позаниматься с детьми.

«Сергей очень модный артист, востребованный на многих площадках. Здорово, если вы будете работать здесь», — сказал Путин.

Полунин пообещал президенту, что будет заниматься с детьми. Как рассказали руководители академии, первые занятия будут проходить в спортивном комплексе, однако в ближайшее время будет достроено хореографическое училище, расположенное возле театра.

Отметим, что о необходимости создания в регионах России театрально-концертных, музейных и образовательных центров говорится в послании президента Федеральному собранию 2018 года.

Напомним, Сергей Полунин неоднократно становился героем скандалов в украинских СМИ из-за своей позиции по вопросу взаимоотношений Украины и России. Артист, который является украинцем, ранее писал в соцсетях, что народы двух стран должны воссоединиться. У Сергея Полунина на груди вытатуирован портрет Владимира Путина. Ранее танцор также разместил в своем Instagram призыв молиться за главу Российской Федерации.