Жириновский призвал сбивать самолеты НАТО, приближающиеся к бортам первых лиц РФ

Москва, 14 августа. России необходимо жестко реагировать на любые случаи приближения военных самолетов иностранных государств к воздушным судам первых лиц государства. Вплоть до уничтожения противника, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«В случае приближения к русским бортам иностранных военных самолетов — их нужно сбивать! Мы не можем подвергать риску наших высокопоставленных руководителей. Один раз собьем — никогда больше приближаться не будут», — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Об инциденте, о котором написал Жириновский, стало известно 13 августа. Самолет Шойгу следовал из Калининграда в Москву. Борт министра обороны сопровождали два истребителя морской авиации Балтийского флота России Су-27. Над нейтральными водами Балтийского моря к воздушному судну главы Минобороны РФ приблизился истребитель НАТО, передает RT. Российские летчики оттеснили F-18, не позволив ему подойти близко к лайнеру Шойгу.

Позднее в НАТО подтвердили сопровождение истребителем российского самолета в небе над Балтикой. Однако в Североатлантическом альянсе заверили, что не располагали данными о его пассажирах. В Альянсе заявили, что F-18 приблизился к самолету Шойгу, чтобы идентифицировать воздушное судно, так как оно якобы «летело близко к воздушному пространству союзников».