Россия и Китай будут вместе пресекать вмешательство США в организацию незаконных митингов

Москва, 14 августа. Российский МИД предложил китайским коллегам совместно противостоять вмешательству США. Российские дипломаты выступают за обмен информацией о причастности зарубежных игроков к организации протестов в Москве и Гонконге.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва со всей серьезностью отнеслась к заявлению Пекина о причастности Вашингтона к протестам в Гонконге. Отмечается, что российские и китайские дипломаты проведут совместные консультации.

Главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Владимир Петровский подчеркнул, что между странами существует договор о дружбе и добрососедстве, подписанный в 2001 году. По его словам, в этом документе прописано, что стороны будут проводить совместные консультации, в том случае, если будут возникать какие-либо угрозы суверенитету или территориальной целостности государств.

«То есть, если возникает угроза внутренней стабильности, то стороны решили начать обмениваться опытом по этому вопросу. Вполне легитимно, вполне логично», — заявил Петровский.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что политика, которую сейчас реализует Вашингтон схожа с алгоритмом действий против СССР. По его словам, тогда Штаты делали ставку на гонку вооружений, подрыв советской экономики и оппозицию. Он подчеркнул, что в Вашингтоне считают, что раз алгоритм действий сработал тогда, значит он сработает и сейчас.

Ранее посольство США в Москве опубликовало на своем сайте маршрут незаконного митинга, который прошел 3 августа. В МИД РФ заявили, что в нем все было расписано поминутно.

Немецкая международная телерадиокомпания Deutsche Welle в одном из своих русскоязычных материалов призвала москвичей и гостей столицы участвовать в незаконном митинге. В МИД РФ подчеркнули, что направят ноту протеста посольства США и Германии в связи с вмешательством в дела России.

Напомним, в Гонконге с середины июня продолжаются протесты против внесения поправок в закон об экстрадиции. Сначала протесты были мирными, а затем митингующие стали вступать в стычки с полицией. Правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ.

Позже в китайских СМИ появились фотографии, на которых высокопоставленная сотрудница генконсульства США в Гонконге Джули Иде запечатлена в компании организаторов незаконных митингов. При этом было видно, что эти люди не случайно пересеклись в кадре, а стояли и общались между собой. Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин посоветовала Западу не вмешиваться в дела страны.

Отметим, 10 августа на митинге-концерте в Москве была задержана американская юристка Татьяна Бренник. Она якобы случайно попала на мероприятие, а в автозаке начала консультировать задержанных на тему того, что им нужно делать. Женщина показала свой американский паспорт и даже позволила сфотографировать документ.

Сенатор Франц Клинцевич заявил, что появление Бренник на митинге-концерте является «прямым вмешательством во внутренние дела РФ». По его словам, участие гражданки США в несанкционированном митинге после митинга-концерта на проспекте Сахарова может иметь прагматичный интерес. Клинцевич допустил, что она могла намеренно вести себя так, чтобы ее задержали.

«Мы приближаемся к выборным циклам и активность подобных действий, таких людей, назовем их агентами влияния, будет все больше и больше. И сегодня надо об этом открыто говорить», — заявил Клинцевич.

Напомним, что в Москве с середины июля проходят незаконные митинги, организованные «независимыми» кандидатами в Мосгордуму, которых не зарегистрировали из-за многочисленных нарушений. Среди них: Илья Яшин, Иван Жданов, Дмитрий Гудков, Любовь Соболь и другие кандидаты. В подписных листах сторонницы Навального были обнаружены подписи мертвых людей. Ранее в Москве накрыли офис по «рисовке подписей» в пользу Соболь.