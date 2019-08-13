Сирийская армия ведет наступление на позиции боевиков в южной части Идлиба

Дамаск, 13 августа. Сирийская армия продолжила наступление на юго-западную часть Идлиба, отбив крупную атаку боевиков в районе южного коридора провинции. Об этом сообщает новостное агентство Al-Masdar News.

Силы САА приступили к штурму небольшого населенного пункта Кафр.

«После непродолжительного сражения с боевиками, сирийской армии удалось взять под свой контроль Кафр, вынудив террористов отступить», — сообщает агентство со ссылкой на источник в армии.

Одновременно с этим силы САА начали наступление в районе южного коридора в провинции Идлиб. В настоящий момент сирийская армия ведет штурм холма Таль Тари, чтобы получить удачную позицию для наступления на населенный пункт Таманах.

Напомним, что за последние недели войсками САР было проделано существенное продвижение вглубь оккупированных джихадистами территорий на этом направлении. После взятия поселений Тель-Маллах и Джуббейн в конце июля подразделения САА продолжили зачищать от боевиков Аль-Латаминский выступ. В итоге к началу августа были освобождены деревни Абу-Райда и Хасрайя, сообщал портал Step News.