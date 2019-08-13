Польша ждет увеличение в стране числа военных из США

Варшава, 13 августа. Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что Польша поддерживает решение об увеличении военного контингента из США.

«Мы сотрудничаем с США в рамках нашего соглашения по увеличению присутствия американских военных в Польше», — цитирует министра RT.

Чапутович отметил, что увеличение числа американских военных в стране крайне важно для обеспечения безопасности Польши. По его словам, в страну прибудет еще тысяча американских солдат. Таким образом увеличении контингента из США составит с 4,5 тыс. до 5,5 тыс. человек.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что соглашение Польши и США о расширении американского военного присутствия в республике предусматривает создание шести точек, где будут размещаться американские войска.

Отметим, в начале августа Департамент сухопутных войск США подал заявку на подряд для развертывания крупного военного контингента на территории стран Европы. В географических координатах места исполнения тендера обозначена обширная европейская территория от Великобритании до Прибалтики, сообщала «Газета.ру».

Отдельным пунктом в заявке обозначены ограничения по допуску третьих лиц на военные базы США и НАТО. В частности, к военным перевозкам по территории Великобритании, Румынии и Польши допускаются только граждане из стран Североатлантического альянса.