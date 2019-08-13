«Краснодар» сенсационно победил «Порту» в ответном матче Лиги чемпионов в Лиссабоне

Лиссабон, 13 августа. «Краснодар» победил «Порту» в ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов в Лиссабоне — 3:2.

После минимального поражения на своем поле «быкам» необходимо было побеждать португальцев с любым счетом. С этой задачей команда Мусаева справилась с блеском. Уже после первого тайма «Краснодар» вел 3:0 благодаря голу Триндаде и дублю Сулейманова.

Во второй половине встречи хозяева поля атаковали огромными силами. Голы Зе Луиша и Диаса позволили «драконам» сократить отставание до минимума. В оставшееся время «Порту» создал немало голевых моментов, но самоотверженная игра в обороне, подвиг Сафонова на последнем рубеже и доля удачи принесли российскому клубу драгоценную победу.

Соперником «Краснодара» в рамках плей-оф Лиги чемпионов станет «Олимпиакос». В двухматчевом противостоянии греки выбили турецкий «Истанбул» с общим счетом 3:0.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» ведет 3:0 у «Порту» после первого тайма ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов в Лиссабоне.