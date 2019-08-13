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Памфилова заявила, что знает, чьи деньги стоят за информационной атакой на ЦИК

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Памфилова заявила, что знает, чьи деньги стоят за информационной атакой на ЦИК

Москва, 13 августа. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова прокомментировала информационную кампанию против ее ведомства. По ее словам, ЦИК очерняют на заказной основе, а участники этой кампании получают за нее деньги. При этом, она не стала называть конкретных людей, задействованных в этом проекте.

«Уже во всех грехах обвинили и дальше будут обвинять», —заявила Памфилова.

Она добавила, что получатели денег, а также конкретная сумма, выплаченная каждому из них, ей известна.

Ранее Памфилова назвала прошедшие в Москве незаконные уличные акции так называемой оппозиции попыткой иностранного вмешательства во внутренние дела страны.

Кроме того, она прокомментировала идею незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ильи Яшина перенести выборы. По ее словам, в настоящий момент нет никаких оснований для этого шага. Выборы пройдут 8 сентября, как и было запланировано изначально.

Незаконные митинги в поддержку кандидатов в Мосгордуму от «оппозиции», уличенных в фальсификации подписей, прошли в Москве 27 июля и 3 августа. К примеру, у юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь нашли 14% поддельных подписей, в том числе в ее подписных листах значились «мертвые души». Еще в ходе предвыборной кампании в Москве раскрыли целый штаб по рисовке поддельных подписей за кандидатов от оппозиции.

Власти Москвы пошли навстречу оппозиционерам и разрешили провести согласованный митинг в Москве 10 августа. Организаторов акции не устроила мирная акция, тогда они решили провести незаконное шествие в сторону «Китай-города». Так называемая «прогулка» сопровождалась погромами, разбиванием машин, зажиганием дымовых шашек и препятствованием движению транспорта.

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Источник: News.ru
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