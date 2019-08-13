Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты провинций Алеппо, Идлиб и Латакия

Алеппо, 13 августа. Боевики обстреляли за сутки несколько населенных пунктов в сирийских провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Несмотря на введенный 2 августа режим прекращения огня, боевики совершили обстрелы населенных пунктов Алеппо, Биньямин, Сабикия провинции Алеппо, Эс-Салихия провинции Идлиб, Ардаш-Даг, Мазраат-эш-Щемали, Айн-эль-Кантара, Сандран, Бейт-Джнауро, Джубб-эль-Мгара, Кара-Галиа, Сафсафа, Айн-эль-Ашра провинции Латакия.

В общей сложности 12 августа зафиксировано 25 обстрелов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что во время очередного осмотра освобожденных от террористов территорий сирийской республики компетентные органы САР изъяли большое количество оружия и боеприпасов в южном регионе провинции Даръа.