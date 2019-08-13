Пентагон пристально следит за активностью РФ в Арктике

Вашингтон, 13 августа. Военное командование США не обеспокоено возможным ростом активности России в Арктике и в регионе Северного Ледовитого океана, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригиан, уточнив, что Штаты пристально следят за активностью РФ в Арктике.

Журналисты попросили военного прокомментировать учения, которые Россия регулярно проводит в Арктике. По словам Харригиана, Штаты с союзниками «продолжают следить за деятельностью России».

«Наша осведомленность и способность отслеживать всю эту деятельность находятся на очень хорошем уровне… В данный конкретный момент я вовсе не обеспокоен эскалацией. Наши летчики хорошо подготовлены, они четко понимают, в чем заключаются наша задача с точки зрения патрулирования воздушного пространства и пути его осуществления», — заявил он.

При этом он все же добавил, что цель военного командования США — «быть готовым защищаться и сдерживать любую активность России».

На прошлой неделе сообщалось, что моряки Северного флота проводят учения по обнаружению и уничтожению подводных лодок условного противника на границе Баренцева и Норвежского морей. Как сообщал RT, в учениях также участвуют самолеты Ил-38 и Ту-142.

Отметим, площадь российского сектора арктического шельфа в границах, установленных международными соглашениями, на данный момент составляет 4,1 млн квадратных километров. Это огромное пространство, примерно сопоставимое с размерами Евросоюза. Как сообщала «Газета.ру», согласно оценке Минприроды России, ресурсы российской Арктики на текущий момент составляют примерно 511 млрд тонн нефтяного эквивалента. Это примерно 65% мировых потенциальных ресурсов углеводородного сырья или около 2/3 от всех запасов, разрабатываемых в мире в настоящее время.