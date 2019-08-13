США решили использовать испытания новой ракеты в РФ как повод, чтобы не продлевать СНВ-3

Вашингтон, 13 августа. Источник в администрации американского президента прокомментировал разработку Россией гиперзвуковой крылатой ракеты. По его словам, этот факт ставит под сомнение целесообразность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название— СНВ-3). Комментарий анонимного источника приводит агентство Reuters.

«Попытки России разработать гиперзвуковую крылатую ракету вызывают вопросы по поводу [целесообразности] продления СНВ-3 на пятилетний срок», — заявил источник на условиях анонимности.

По его словам, недавний инцидент на военном полигоне под Северодвинском может быть связан с испытаниями такой ракеты. Тем не менее, источник не стал указывать, на чем основаны такие выводы.

Трагедия произошла 8 августа на полигоне министерства обороны России в Архангельской области. В военном ведомстве РФ пояснили, что произошел взрыв с возгоранием во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. В Росатоме сообщили о пяти погибших и трех пострадавших сотрудниках. Восемь специалистов удостоены орденов Мужества.

Росгидромет зафиксировал при инциденте на военном полигоне в Северодвинске кратковременное повышение уровня радиации в 4–16 раз. Специалисты пояснили, что эти показатели абсолютно безопасны для местных жителей.