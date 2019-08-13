«Краснодар» ведет 3:0 у «Порту» в ответном матче квалификации ЛЧ в Лиссабоне

Лиссабон, 13 августа. «Краснодар» ведет 3:0 у «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов в Лиссабоне.

На своем поле «Краснодар» уступил португальскому гранду 0:1. В ответном поединке «быков» устроит победа с любым счетом. К перерыву команда Сергея Матвеева добилась сенсационного преимущества в три мяча. Уже на третьей минуте счет открыл Триндаде. К исходу получаса Сулейманов отметился дублем.

Последние минуты первого тайма прошли под натиском «Порту», но сократить отставание в счете «драконам» не удалось.

Чтобы выйти в следующий этап, хозяевам поля необходимо отыгрывать три мяча. Следует отметить, что на протяжении последних 18 лет «Порту» неизменно пробивался в групповой этап Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Брюгге» 3:3. В следующий раунд проходят бельгийцы, отпраздновавшие дома минимальную победу, пишет Газета.ru.