Трамп сообщил о решении Китая стянуть силы к границе с Гонконгом

Вашингтон, 13 августа. Президент США Дональд Трамп озвучил данные американской разведки, согласно которым Китай стягивает силы к границе с Гонконгом.

«Все должны сохранять спокойствие и быть в безопасности!» — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, протесты в Гонконге начались еще в июне. Демонстранты выступают против поправок к закону об экстрадиции. Если изменения будут приняты, власти Гонконга получат возможность выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у них нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

В начале протесты были достаточно мирными, однако с каждым разом стычки с полицией становились все ожесточеннее. В результате пострадали уже десятки человек.

Во вторник стало известно, что протестующие захватили корреспондента, который работал в аэропорту Гонконга. Ранее демонстранты заполонили зал вылетов международного аэропорта Гонконга. Из-за этого воздушной гавани пришлось отменить вылет всех рейсов, передавал RT.

Акция протеста в аэропорту Гонконга началась еще 9 августа. Изначально демонстрация стартовала в зале прилета, но потом распространилась на весь главный терминал, передавала «Газета.ру». Аэропорт, который выполняет более 200 рейсов в сутки в различные точки планеты, дает Гонконгу 5% ВВП. Приостановка его работы наносит экономике административного района КНР ущерб в десятки миллионов долларов.