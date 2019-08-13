Володин высмеял указ Зеленского о выдаче гражданства Украины россиянам

Москва, 13 августа. Председатель Госдумы Вячеслав Володин высмеял поручение президента Украины Владимира Зеленского упростить предоставление гражданства россиянам. Его слова приводятся на сайте нижней палаты парламента.

«Сегодняшнее заявление президента Украины Зеленского говорит не о желании Украины предоставлять политическое убежище гражданам России, а о решении США и Великобритании ограничить или прекратить предоставлять его россиянам», — заявил Володин.

Украина стала страной, которую США выбрали для создания проблем и источника напряженности в непосредственной близости к России. Для этого, ценой собственной стабильности, она взяла для этого на себя ряд обязательств, считает председатель Госдумы.

В частности, по словам Володина, просители из России не нужны ни США, ни Великобритании, так как их содержание довольно затратно. Кроме того, со временем они «перестают отрабатывать заказ, разочаровываются в своих хозяевах, начинают выступать с разоблачительными заявлениями»

«Одним словом, сплошные проблемы с ними», — отметил Володин.

По мнению спикера нижней палаты парламента, именно эти причины лежат в основе указа Зеленского. Он также заявил, что данное решение – «популизм», так как миллионы украинцев сами мигрируют в Россию и страны Европы в поисках работы.

«Только в России трудятся до 3 миллионов украинцев, почти каждый 8-ой житель Украины работает за ее пределами», - отметил парламентарий.

Спикер нижней палаты парламента также обратил внимание, что вопрос о гражданстве может подниматься только при наличии соответствующего запроса и возможности обеспечить людей более оплачиваемой работой, возможностью говорить на родном языке и исповедовать свою религию.

«Очевидно, что за принятыми решениями стоит Госдеп США», — уверен Володин.

По мнению председателя Госдумы, тех, кто сделает выбор в пользу украинского гражданства, ждет незавидная участь,